Kahramanmaraş'ta Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kontrolünü kaybeden hafif ticari araç takla atarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğini devirdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

M.S.E'nin kullandığı 46 AGZ 76946 plakalı hafif ticari araç, Kuzey Çevre Yolu Şairler Tepesi yakınlarında kontrolden çıkarak savruldu.???????

Çarpmanın etkisiyle orta refüjde bulunan aydınlatma direğini deviren ve motor kısmı düşen araç, yaklaşık 60 metre ilerde durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
