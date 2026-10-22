Kahramanmaraş'ta sulama kanalında bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yerleşkesi'nden geçen sulama kanalında bir kişinin hareketsiz bulunduğunu gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince, kanaldan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimliği tespit edilemeyen ve 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesi ve olay yeri incelemesinin ardından KSÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA