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Kahramanmaraş'ta sulama kanalında bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı

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Kahramanmaraş'ta sulama kanalında bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş'ta sulama kanalında bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı
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Kahramanmaraş Onikişubat'ta KSÜ yerleşkesindeki sulama kanalında hareketsiz bulunan erkek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve öldüğü belirlendi. Kimliği belirlenemeyen, 50 yaşlarında değerlendirilen ceset, inceleme sonrası KSÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yerleşkesi'nden geçen sulama kanalında bir kişinin hareketsiz bulunduğunu gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince, kanaldan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimliği tespit edilemeyen ve 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesi ve olay yeri incelemesinin ardından KSÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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