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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Yirmiikigün Mahallesi Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Caddesi'nde, çalıştığı emlak ofisinin önünde bulunan S.Ç'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Saldırının ardından kaçan ve yüzünü maske ile gizlediği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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