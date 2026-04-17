Kahramanmaraş'ta okul saldırısına ilişkin asılsız ve provokatif paylaşım yapan 7 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'taki silahlı saldırının ardından yayın yasağına rağmen asılsız içerik paylaşan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. Olayla ilgili hakaret, tahrik ve gizliliği ihlal suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağına rağmen asılsız ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 12 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını bildirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, önceki gün Ayser Çalık Ortaokulu'nda ülkeyi yasa boğan menfur bir silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yasağa rağmen bazı sosyal medya platformlarında, yaşanan olaya ilişkin paylaşım ve yorum yaptıkları müşahede edilen şüphelilere yönelik "kamu görevlisine alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, gizliliğin ihlali ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu paylaşımları yaptıkları belirlenen 12 şüphelinin yürütülen adli işlemler kapsamında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, zanlılardan 7'sinin tutuklandığı, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

Maça saatler kala Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! Almina’nın son durumunu babası anlattı

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! İşte Almina’nın son durumu
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı

Okul saldırıları sonrası skandal çağrı: 411 şahıs gözaltında