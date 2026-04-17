Ayla öğretmenin oğlu Furkan: Grev olmasına rağmen okula gitti
Kahramanmaraş'ta öğrencilerini korumak isteyen öğretmen Ayla Kara, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Oğlu Furkan Kara, annesinin okula ve öğrencilere olan sevgisini anlattı.
KAHRAMANMARAŞ'ta silahlı saldırıda öğrencilerini korumak isterken hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın oğlu avukat Furkan Kara, annesinin okulu ve çocukları çok sevdiğini belirterek, "Morali bozuk olduğunda okula gittiğinde kendisine okulun iyi geldiğini söylerdi. Derse girince bütün sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi. Nitekim o gün de grev olmasına rağmen yine okula gitti, dersine girdi, söz konusu üzücü hadise gerçekleşti" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı