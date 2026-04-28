Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı kamerada; 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta Ali S. (21), motosiklette kırmızı ışıkta bekleyen husumetlisi İ.E.C. (17) ile U.C.K.'ye (16) ateş açıp kaçtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Akif İnan Mahallesi Adil Erdem Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobille seyir halinde olan Ali S., 46 AHB 080 plakalı motosikletle kırmızı ışıkta bekleyen husumetlileri İ.E.C. ile U.C.K.'ya tabancayla ateş açtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda motosiklettekiler yaralanırken, Ali S. otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar İ.E.C. ile U.C.K. ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi altına alındı. Polis, Ali S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yanan Ali S.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri park halindeki bir otomobile de isabet etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

