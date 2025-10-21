Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 14-20 Ekim tarihleri arasında silah ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 74 av tüfeği, 108 bıçak ile 19 tabanca şarjörü, 196 tabanca fişeği ele geçirdi ve 14 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'sinin işlemleri devam ediyor.