Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırıyor. Termometreler 46 dereceyi gösterirken, insanlar parklardaki gölgeliklerde dinleniyor ve serinlemek için çeşmelerden faydalanıyor.

Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar, serinlemek için park ve yeşil alanlardaki gölgeliklerde dinlenmeyi tercih etti.

Vatandaşlar, serinlemek için çeşmelerde sık sık ellerini ve yüzlerini yıkadı.

Kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
