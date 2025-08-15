Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar, serinlemek için park ve yeşil alanlardaki gölgeliklerde dinlenmeyi tercih etti.

Vatandaşlar, serinlemek için çeşmelerde sık sık ellerini ve yüzlerini yıkadı.

Kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.