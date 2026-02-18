Haberler

Kahramanmaraş'ta dere taştı, mahsur kalan vatandaş iş makinesiyle kurtarıldı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Zeytin Deresi'nin taşması sonucu mahsur kalan bir kişi, DSİ'ye ait iş makinesiyle kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerinde etkisini artırarak sağanağa döndü. Sağanak yağmur şehrin kırsallarında birçok dere ve akarsuların debisinin yükselip taşmasına neden oldu. Merkez Onikişubat ilçesinde yağmur nedeniyle Zeytin Deresi'nin taşması sonucu bir vatandaş karşı kıyıda mahsur kaldı. O bölgede çalışma yapan DSİ'ye ait iş makinesinin operatörüne bilgi verilmesi üzerine, operatör mahsur kalan vatandaşın yardımına gitti. İş makinesinin kepçesinin üstüne çıkan vatandaş daha sonra operatör tarafından güvenli bölgeye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
