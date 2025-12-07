Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına neden oldu. Sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte zorlanırken, ekipler su tahliyesi için çalışmalara devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak bazı cadde ve sokaklarda su taşkınına neden oldu.
Sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Ekipler, trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde, alt geçitlerde biriken suyu tahliye etmek için çalışmasını sürdürüyor.
Polis ekipleri, kentin bazı noktalarında yoğunlaşan trafiği yönlendiriyor.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel