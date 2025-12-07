Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak bazı cadde ve sokaklarda su taşkınına neden oldu.

Sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Ekipler, trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde, alt geçitlerde biriken suyu tahliye etmek için çalışmasını sürdürüyor.

Polis ekipleri, kentin bazı noktalarında yoğunlaşan trafiği yönlendiriyor.