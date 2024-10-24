Kahramanmaraş'ta Ruhsatsız Silah Taşıyan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan denetimde ruhsatsız silah taşıyan iki şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinde tabanca, şarjör ve mermi bulunan H.A. ve İ.K. adliyeye sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Altaş Mahallesi'nde devriye atan Jandarma Suç Araştırma Timi, (JASAT) şüphe üzerine park halindeki bir araç ile içindeki 2 şüphelinin üzerlerinde arama yaptı.
H.A. (33) ve İ.K'nın (33) yapılan üst aramasında tabanca, şarjör ve 8 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.