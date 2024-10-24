Kahramanmaraş'ta Ruhsatsız Silah Taşıyan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Altaş Mahallesi'nde devriye atan Jandarma Suç Araştırma Timi, (JASAT) şüphe üzerine park halindeki bir araç ile içindeki 2 şüphelinin üzerlerinde arama yaptı.

H.A. (33) ve İ.K'nın (33) yapılan üst aramasında tabanca, şarjör ve 8 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.