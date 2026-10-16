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Kahramanmaraş'ta Pınar Apartmanı davasında savcı 9 sanığın cezalandırılmasını istedi

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüne ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava devam etti. Savcı, sanıkların görev ve sorumluluklarını ihmal ettiklerini belirterek cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüne ilişkin 5'i kamu görevlisi 9 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar O.P.Y. ve Ç.K. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Tevfik Tepebaşı, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek önceki beyanlarının geçerli olduğunu söyledi.

Tutuksuz sanıklar O.P.Y. ve Ç.K. de beraatlerini talep etti.

Müşteki avukatı, tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların görev ve sorumluluklarını ihmal ettikleri ve kusurlu oldukları gerekçesiyle "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları da aleyhte hususları kabul etmeyerek, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, avukatların savunma yapmak için süre talebini kabul ederek tutuklu sanığın tutukluluk halinin, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Duruşma, 25 Kasım'a ertelendi.

Kaynak: AA
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