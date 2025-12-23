Haberler

Kahramanmaraş'ta Parkta Ağaç Çalındı

Kahramanmaraş'ta iki kişi, Edikli Parkı'ndaki büyük saksıdaki ağacı otomobile yükleyerek çaldı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerle şüpheliler tespit edilmeye çalışılıyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 kişi, parkta büyük bir saksıdaki ağacı otomobile yükleyerek çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 20 Aralık'ta gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Edikli Parkı'nda meydana geldi. Otomobille parka gelen 2 kişi, burada bir süre gezdikten sonra büyük saksı içerisindeki ağacı çalarak bölgeden uzaklaştı. Sabah belediye işçileri, ağacın yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı. Ağacın 2 kişi tarafından çalındığının tespit edilmesi üzerine Onikişubat Belediyesi, görüntülerle birlikte emniyete başvurdu.

Polis, kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
