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Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale sürüyor

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Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki ormanlık arazide çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangına 8 arazöz, 4 su tankı, 2 ilk müdahale ekibi ve 70 personel ile birlikte 1 helikopter de müdahale ediyor. Ekipler, makilik alandaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale sürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki ormanlık arazide çıkan yangına 8 arazöz, 4 su tankı, 2 ilk müdahale ekibi ve 70 personelin yanı sıra 1 helikopter ile müdahale ediyor.

Makilik alandaki yangını ekipler kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

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