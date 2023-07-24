Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki ormanlık arazide çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangına 8 arazöz, 4 su tankı, 2 ilk müdahale ekibi ve 70 personel ile birlikte 1 helikopter de müdahale ediyor. Ekipler, makilik alandaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.