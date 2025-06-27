Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde İmalı Mahallesi kırsalında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İmalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Akif KARSLI - Güncel