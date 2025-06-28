Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün sabah çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına, 3 helikopter, 9 arazöz, 6 su tankı, 1 dozer, 1 greyder, 5 ilk müdahale aracı, 5 orman muhafaza memuru ve 75 personelle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel