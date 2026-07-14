Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi kırsalında çıkan orman yangını, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile 35 personelin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kırsal Bulutoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 35 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı