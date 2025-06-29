Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangını, 12 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre yangının anız yakılması nedeniyle başladığı belirlendi, anız yakanların tespiti için çalışma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 12 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre anız yangınında alevlerin ormana sıçradığı belirlendi. Anız yakanların tespit edilmesi çini çalışma başlatıldı.

Pazarcık ilçesinin Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. 80 personel 5 arazöz, 3 su tankı ve iş makineleriyle alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Kara ekiplerine havadan 3 helikopter destek verdi. Yaklaşık 12 saatlik çalışmayla yangın saat 00.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler bir taraftan soğutma çalışması yaparken, diğer taraftan da yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Yapılan ilk tespitlerde orman yangınına anız yangınının neden olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, anız yakan kişileri tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Tarlada bulduğu cisim küçük çocuğun sonu oldu
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı 'Cutha' kazandı

99. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu! Dudak uçuklatan ödül
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.