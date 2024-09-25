Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Kahramanmaraş'ta orman yangını söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

Çağlayancerit ilçesi Boylu mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen orman ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelip hızla yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Ekipler olay yerinde soğutma çalışması sürdürüyor.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.