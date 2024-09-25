Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki orman yangını, vatandaşların ihbarı üzerine hızlı müdahaleyle söndürüldü. Ekipler, yangın sonrası soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta orman yangını söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.
Çağlayancerit ilçesi Boylu mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen orman ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelip hızla yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Ekipler olay yerinde soğutma çalışması sürdürüyor.
Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.