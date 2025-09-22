Haberler

Kahramanmaraş'ta Öğrenci Yurdunda Yangın

Elbistan ilçesindeki özel erkek öğrenci yurdunun 6. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında yurtta kimsenin bulunmaması can kaybını önlerken, hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde özel erkek öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan özel erkek öğrenci yurdunun 6. katındaki depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Merdivenle 6. kata ulaşan ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın sırasında öğrencilerin bulunmadığı yurtta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hakan Ceran - Güncel
