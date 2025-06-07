Kahramanmaraş'ta Mozaik Alanı Koruma Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Mozaik Alanı Koruma Altına Alındı
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Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Dulkadiroğlu ilçesindeki altyapı çalışmaları sırasında tespit edilen taban mozaiğinin üzerine hiçbir malzeme döküldüğünü açıkladı. Mozaik, çevresel etkilerden korunmak amacıyla güvence altına alındı.

Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Dulkadiroğlu ilçesinde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında tespit edilen taban mozaiği alanının üzerine beton, asfalt veya benzeri herhangi bir malzemenin dökülmediğini bildirdi.

İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerindeki çalışmalar sırasında ortaya çıkan mozaik alanının, gerekli arkeolojik ve teknik belgelerle kayıt altına alındığı belirtildi.

Son günlerde bazı basın, yayın organlarında yer alan "mozaiğin üzeri betonla kaplandı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzman ekipler tarafından tespit edilen kültür varlığı, belgelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Mozaik, çevresel etkilerden korunması amacıyla jeotekstil malzeme ve ince kum tabakası ile örtülerek güvence altına alınmıştır. Alanın üzerine beton, asfalt veya benzeri herhangi bir malzeme dökülmemiştir."

Mozaiğin bulunduğu alanla ilgili tescil sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, gelişmelerin Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne ivedilikle bildirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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