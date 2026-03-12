Haberler

Kahramanmaraş'ta beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Türkoğlu ilçesinde bir beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü T.P. hayatını kaybetti. Olayın ardından beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kılılı Mahallesi'nde K.A. idaresindeki 31 AAG 136 plakalı beton mikseri ile T.P'nin kullandığı 46 ALD 039 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü T.P'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

T.P'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Türkoğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
