Kahramanmaraş'ta Mısır uyruklu hükümlü cezaevinde hafız oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta Mısır uyruklu hükümlü cezaevinde hafız oldu

AA - Ali Çakmak - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Mısır uyruklu hükümlü cezaevinde hafız oldu

Kahramanmaraş'ta Mısır uyruklu hükümlü, bir yılda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Mısır uyruklu hükümlü, bir yılda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

Kahramanmaraş Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısırlı hükümlü Khaled Ahmed İbrahim el-Sayed'in hafızlık eğitimini tamamlaması nedeniyle kurumun konferans salonunda icazet töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, hafızlık cübbesi giydirilen Sayed'e, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan hafızlık belgesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı tarafından takdim edildi.

Törene, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak, İl Müftüsü Mustafa Tekin ile kurum personeli katıldı.

AA / Ali Çakmak - Güncel

Kahramanmaraş, İnfaz, Mısır, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title