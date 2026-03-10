Kahramanmaraş'ta metruk binada ceset bulundu
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde metruk bir binada bulunan erkek cesedinin 62 yaşındaki Osman D'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta metruk binada erkek cesedi bulundu.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki metruk binada bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Osman D'ye (62) ait olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı