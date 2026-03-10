Kahramanmaraş'ta metruk binada ceset bulundu

Kahramanmaraş'ta metruk binada erkek cesedi bulundu.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki metruk binada bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Osman D'ye (62) ait olduğu belirlendi.