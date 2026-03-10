Haberler

Kahramanmaraş'ta metruk binada ceset bulundu

Kahramanmaraş'ta metruk binada ceset bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde metruk bir binada bulunan erkek cesedinin 62 yaşındaki Osman D'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta metruk binada erkek cesedi bulundu.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki metruk binada bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Osman D'ye (62) ait olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi
Kyle Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar

Dünya Kupası öncesi herkesi şok etti
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
ABD'li bakan önce paylaştı, sonra sildi! Çok konuşulacak Hürmüz yalanı

ABD'li bakan önce paylaştı, sonra sildi! Çok konuşulacak Hürmüz yalanı
Irak, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak

Komşuda İran önlemi! Yetki verildi