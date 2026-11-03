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Kahramanmaraş'ta köprüden nehir yatağına düşen araçta 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu üzerindeki Kılavuzlu Köprüsü'nde kontrolden çıkan hafif ticari araç, Ceyhan Nehri yatağına düştü. Araçta bulunan ve ekiplerce çıkarılan 1'i ağır 4 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari aracın köprüden Ceyhan Nehri yatağına düşmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DJG 803 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu üzerindeki Kılavuzlu Köprüsü'nde kontrolden çıkarak Ceyhan Nehri yatağına düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan 1'i ağır 4 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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