Kahramanmaraş'ta köprüden nehir yatağına düşen araçta 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta köprüden nehir yatağına düşen araçta 1'i ağır 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu üzerindeki Kılavuzlu Köprüsü'nde kontrolden çıkan hafif ticari araç, Ceyhan Nehri yatağına düştü. Araçta bulunan ve ekiplerce çıkarılan 1'i ağır 4 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari aracın köprüden Ceyhan Nehri yatağına düşmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DJG 803 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu üzerindeki Kılavuzlu Köprüsü'nde kontrolden çıkarak Ceyhan Nehri yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan 1'i ağır 4 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA