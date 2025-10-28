Haberler

Kahramanmaraş'ta Kıbrıs Gazisi Cafer Sevinç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Cafer Sevinç'in cenazesi Kahramanmaraş'ta askeri törenle defnedildi. Törene birçok devlet yetkilisi ve gaziler katıldı.

Kahramanmaraş'ta 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Cafer Sevinç'in cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sevinç için Abdulhamithan Cami'de askeri tören düzenlendi.

Gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda camiye getirildi, helallik alındı.

Sevinç'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Sevinç'in yakınları, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ünlüer ve beraberindekiler Sevinç'in yakınlarına taziyelerini iletti.

