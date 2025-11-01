Haberler

Kahramanmaraş'ta Kaybolan 17 Yaşındaki Genç Ölü Bulundu

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki Miraç Sağlam'ın cesedi, arama çalışmaları sonucu bulundu. Ekiplerin 24 saatlik çabası sonucunda gencin cansız bedeni 80 metrelik uçurumun dibinde keşfedildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki kişi ölü bulundu.

Gökgedik Mahallesi kırsalında ağaç kesim işi yapan Miraç Sağlam'ın dün çalışma arkadaşlarıyla buluşma noktasına dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Andırın Belediyesi ekipleri ve çok sayıda vatandaşın da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Dron destekli havadan taramanın yapıldığı bölgeye arama kurtarma köpekleri de sevk edildi.

Ekiplerin 24 saatlik çalışmasının ardından Kasımlı mevkisindeki yaklaşık 80 metrelik uçurumun dibinde Sağlam'ın cansız bedeni bulundu.

Gencin cesedi, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak cenaze aracına konuldu.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mansur Öksüz - Güncel
