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Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Nedeniyle Kırsal Mahallelere Ulaşım Kapandı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Nurhak ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Nurhak ilçelerinde 20 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte iki gün önce başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Elbistan'da 14, Nurhak'ta 6 kırsal mahallenin yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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