Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 87 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 87 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri kar temizleme çalışması yürütüyor.

Ekipler, kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile ilçelerden Dulkadiroğlu'nda 1, Onikişubat'ta 12, Afşin'de 11, Andırın'da 2, Çağlayancerit'te 5, Elbistan'da 32, Göksun'da 17 ve Nurhak'ta 3 ve Pazarcık'ta 4 kırsal mahallenin yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.