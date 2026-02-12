Haberler

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 318 paket sigara, elektronik sigaralar ve nargile tütünü ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 318 paket sigara, 103 elektronik sigara likiti, 92 elektronik sigara, 19 kilogram nargile tütünü, 1940 dolu makaron, ısıtılmış sigara makinesi, tabanca, şarjör ve 364 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Erdem Yağmur - Güncel
