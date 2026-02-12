Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 318 paket sigara, 103 elektronik sigara likiti, 92 elektronik sigara, 19 kilogram nargile tütünü, 1940 dolu makaron, ısıtılmış sigara makinesi, tabanca, şarjör ve 364 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.