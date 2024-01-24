Kahramanmaraş'ta İş Makinesi Operatörünün Cenazesine Ulaşıldı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binayı yıkarken enkazın altında kalan iş makinesi operatörü Muhammed Gök'ün (28) cansız bedenine ulaşıldı. Yakınları sinir krizi geçirdi.
CENAZESİNE ULAŞILDI
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binayı yıkarken enkazın altında kalan iş makinesi operatörü Muhammed Gök'ün (28) cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin 3,5 saat süren çalışması sonunda ulaşılan Gök'ün cenazesinin çıkarılışını gören yakınları sinir krizi geçirdi. Muhammed Gök'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.