Kahramanmaraş'ta İş Makinesi Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı, Kardeşi Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir iş makinesinin çarptığı 8 yaşındaki Ali K. ağır yaralanırken, 2,5 yaşındaki kardeşi Hatice K. hayatını kaybetti. Olay sonrası iş makinesi operatörü gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iş makinesinin çarptığı kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Önsen Caddesi'nde ters yönde seyreden Arif S'nin kullandığı iş makinesi, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Ali K. ile 2,5 yaşındaki kardeşi Hatice K'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hatice K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali K. ise Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İş makinesi operatörü Arif S. gözaltına alındı.
