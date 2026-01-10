Haberler

Kahramanmaraş'ta insan ticareti ve fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta insan ticareti ve fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı. Jandarma ekipleri, masaj salonları altında faaliyet gösteren iş yerlerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "insan ticareti yapmak", "fuhuş" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda masaj salonu adı altında faaliyet gösterdiği belirlenen 5 iş yeri ile 16 şüpheliye ait 7 ikamette eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemi yürüttü.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
Yeni transfer kadroda! Dev finalde ilk 11'ler belli oldu

Yeni transfer kadroda! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık

Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
Yok böyle sevinç! 6. Lig ekibi Premier Lig takımını eledi, ortalık bayram yerine döndü

Yok böyle maç! Hepsi birden sahaya daldı
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi

Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi