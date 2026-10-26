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Kahramanmaraş'ta inşaat önünde bulunan erkek cesedi otopsi için morga kaldırıldı

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Kahramanmaraş'ta inşaat önünde bulunan erkek cesedi otopsi için morga kaldırıldı
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Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden bir binanın önünde 26 yaşındaki bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı; ölüm nedeninin otopsi ve soruşturmayla ortaya çıkacağı belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Günalan (26), bir inşaatta ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir inşaatta meydana geldi. İşçiler, yapımı devam eden binanın önünde ceset görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Mehmet Günalan'a ait olduğunu tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Günalan'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Günalan'ın neden öldüğünün yapılacak otopsi ve soruşturma sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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