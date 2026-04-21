Kahramanmaraş'ta husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş açtı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan 1'i ağır 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı