Kahramanmaraş'ta 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Hırsızlık suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan Ö.A.Ç., Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahsa yönelik çalışma yürütüldü.
Hırsızlık suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan Ö.A.Ç. belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel