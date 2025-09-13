Haberler

Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta hakkında 10 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. isimli firari hükümlü, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta hakkında 10 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
Fener'in yeni hocası Tedesco'dan Mourinho'ya olay gönderme

Fener'in yeni hocasından Mourinho'ya olay gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor

Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.