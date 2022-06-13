Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G'nin (44) ilçe merkezinde olduğunu tespit etti. Belirlenen adreste yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Ali Özdemir - Güncel Kahramanmaraş Hisarcık Elbistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.