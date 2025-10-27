Haberler

Kahramanmaraş'ta Filistin İçin 30 Günlük Sessiz Eylem

Kahramanmaraş'ta Filistin İçin 30 Günlük Sessiz Eylem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla başlattıkları sessiz eylemlerin 30. gününde tiyatro gösterileriyle farkındalık oluşturdular.

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla başlattıkları sessiz eylemlerine 30. günde devam etti.

Onikişubat İlçesi Yirmiikigün Mahallesinde bir araya gelen vatandaşlar, bu kez farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro gösterileri sahneledi.

Toplanan grup adına açıklama yapan Çağrı Kibarkaya, Filistin halkının sesi olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kibarkaya, "30 gündür devam eden eylemlerimiz bundan sonra da sürecek. Filistin'deki zulmü dünyaya duyurmak, onların sesi olmak için buradayız. Biz bir topluluk değil, gönüllü iyilikseverleriz. Bu mesele sadece bugünün değil, 70-100 yıldır süregelen bir zulümdür. Biz İsrail'i ve destekçilerini boykot ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmak istiyoruz. Ateşkes yapılmış olabilir ama bunun gerçekçi olduğuna inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından bir süre daha sessiz eylemlerinde devam eden grup daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail terör estiriyor! O ülkeye saldırdılar
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail terör estiriyor! O ülkeye saldırdılar
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.