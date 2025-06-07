Kahramanmaraş'ta Fatal Kaza Sanığı Tahliye Edildi

KAHRAMANMARAŞ'ta kamyonetle Ayşe Karaçalı'ya (69) çarpıp ölümüne neden olan Halil İbrahim Okumuş (19), 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Karacalı'nın oğlu Veli Karaçalı, karara tepki göstererek, "Adalet yerini bulsun istiyoruz, adil bir yargılama olsun" dedi.

Kaza, 10 Nisan'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Halil İbrahim Okumuş yönetimindeki 46 AEN 098 plakalı kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Karaçalı'ya çarptı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Karaçalı hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Okumuş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Halil İbrahim Okumuş, ifadesinde kaza sırasında aracının hızının 55-60 kilometre civarında olduğunu ve Ayşe Karaçalı'nın birden yola çıktığı için fark edemediğini söyledi.

ÇARPTIKTAN 101 METRE SONRA DURABİLMİŞ

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında istenen bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda; kazanın meydana geldiği yoldaki hız limitinin 50 kilometre olduğu, yolun eğimsiz ve virajsız olmasından dolayı görüş mesafesinin yeterli olduğu, yaya geçidine yaklaşırken de sürücünün hızının düşürmesi gerektiği, kaza yerinde çarpmadan önce firen izi bulunmadığı belirtildi. Raporun devamında 50 kilometre hızla giden bir aracın ise ani bir şekilde durmaya başladığında 27 metre mesafede durabildiği, Ayşe Karaçalı'nın çarpmanın etkisiyle 22 metre sürüklendiği, aracın ise Karaçalı'ya çarptıktan 101 metre sonra durduğuna dikkat çekildi.Raporun sonuç kısmında ise Hali İbrahim Okumuş'un yaya geçidine hızını yavaşlatmadan, yayalara ilk geçit hakkını vermeden giriş yaptığı ve meydana gelen kazaya neden olduğu, Ayşe Karaçalı'nın kazada kusurunun olmadığı belirtildi.Soruştura sonunda tutuklu Halil İbrahim Okumuş hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına Ayşe Karaçalı'nın ailesi ile taraf avukatları katıldı. Sürücü Halil İbrahim Okumuş ise duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

'KUSURUM YOK'

Halil İbrahim Okumuş, savunmasında suçlamaları ve bilirkişi raporunun kabul etmediğini söyledi. Kaza sırasında hızlı olmadığını öne süren Okumuş, "Olay günü hızım yavaştı, gözüme güneş geldiği için yavaş gidiyordum. Vefat eden şahıs birden önüme çıktı. Hızım yaklaşık 50 kilometre saatti. Olayda herhangi bir kusurum yoktur, ölenin ailesine baş sağlığı diliyorum. Olay nedeniyle üzgünüm, hava aydınlıktı ancak yerler ıslaktı ve aracım bu nedenle kaydı. Olay anında telefon kullanmıyordum, çarpma yerinden uzakta durmadım, aracımı sonradan farklı bir yere aldım bu nedenle bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.Tanıkların da dinlendiği duruşmada Ayşe Karaçalı'nın yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtip en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme savcısı ise mütalaasında sanığın tahliyesini talep etti.Duruşma sonunda hakim, sürücü Halil İbrahim Okumuş'un tahliyesine ve pazar günleri kolluğa giderek imza atmak suretiyle adli kontrol uygulanmasına karar verip davayı erteledi.

'ADİL BİR YARGILAMA OLSUN'

Duruşma sonunda Veli Karaçalı, annesinin ölümüne neden olan sürücünün tahliyesine tepki gösterdi. Bilirkişi raporuna göre sürücünün yüzde 100 kusurlu olduğunu ifade eden Karaçalı, "Annem yaya geçidi üzerinde karşıdan karşıya geçmek isterken bir cani tarafından aşırı sürat ve dikkatsizlik nedeniyle kaza sonucu 22 metre savrularak feci bir şekilde can verdi. Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında şahsı tahliye ettiler. Oysaki bilirkişi raporlarında ve kamera görüntülerinde suçu sabit olan sanık 45 gün içinde nasıl tahliye edildi hala aklımız almış değil. Aile olarak bu sonuç karşısında çok derinden sarsıldık. Adalet yerini bulsun istiyoruz, adil bir yargılama olsun" diye konuştu.