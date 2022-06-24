Kahramanmaraş'ta evinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi yakalandı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde evinde kenevir yetiştirdiği iddia edilen kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde evinde kenevir yetiştirdiği iddia edilen kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşburun Mahallesi'nde yaşayan M.Ö'nün (42) evinde kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, evin bodrum katında özel düzenek kurularak yetiştirilen 110 kök Hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirdi. Malzemeler ile özel düzeneğe imha etmek üzere el koyan ekipler, M.Ö'yü gözaltına aldı. AA / Ali Öztürk - Güncel Kahramanmaraş Hisarcık Elbistan Kenevir Güncel Haberler

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