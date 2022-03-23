Kahramanmaraş'ta eşinin ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen kocaya tahliye kararı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta eşinin ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen kocaya tahliye kararı

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ta eşinin ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen kocaya tahliye kararı

Kahramanmaraş'ta eşini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan koca, tahliye edildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta eşini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan koca, tahliye edildi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Durdu G, tutuksuz sanıklar İ.G ve Ş.B.C.A ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Durdu G, savunmasında, eşini öldürmediğini öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

Durdu G, olaydan sonra eşinin ambulansla hastaneye götürüldüğünü, daha sonra arkadaşıyla hastaneye gittiğini anlattı.

Mahkeme heyetinden beraatini isteyen Durdu G, eşine tokat dahi atmadığını öne sürdü.

Tutuksuz sanıklar İ.G. ile Ş.B.C.A suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti sanık Durdu G'nin tahliyesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Sakarya Mahallesi'nde 17 Kasım 2021'de bir çocuk annesi Sevgi G. sokakta yaralı bulunmuş ve kaldırıldığı hastanedeki ilk tedavisinin ardından sevk edildiği Malatya'da kurtarılamamıştı.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Kahramanmaraş, Mahkeme, Güncel, Haberler

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