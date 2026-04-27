Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan iş makinesinin operatörü yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta rezerv alanda kalan otoparkın yıkımı sırasında enkaz altında kalan iş makinesinin operatörü Yalçın Karadoğan (23) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Hayrullah Mahallesi'ndeki 4 katlı Arasa Otoparkı'nda meydana geldi. Otoparkın yıkımı sırasında iş makinesi enkazın altında kaldı. İş makinesinin kabininde sıkışan Yalçın Karadoğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yalçın Karadoğan, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yalçın Karadoğan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Karadoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı