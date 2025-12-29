Haberler

Kahramanmaraş'ta "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla konferans düzenlendi

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi tarafından düzenlenen Dünya Türk Dili Ailesi Günü etkinlikleri kapsamında, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in katılımıyla konferans yapıldı. Türk dilinin uluslararası öneminin vurgulandığı programda, Kahramanmaraş'ın Türk dili konusundaki önemi ele alındı.

Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kahramanmaraş'ın ilçeleriyle birlikte Türk diline en fazla aşina olan şehirler arasında yer aldığını söyledi.

Türkçenin yalnızca Türkiye'de değil, Türk coğrafyasını aşarak dünyanın birçok bölgesinde etkisini sürdüren önemli bir iletişim dili olduğunu vurgulayan Ak, şunları kaydetti:

"Macaristan'dan Moğolistan'a kadar uzanan geniş Türk coğrafyasında Türk milletinin fertleri yaşamaktadır. Türkiye'nin gelişimine paralel olarak da birçok ülkede Türkçe varlığını ve etkisini sürdürmektedir. Hatta Türkiye'yi hiç görmemiş yüzlerce, binlerce insan tarafından günlük hayatta bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır."

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da selamlama konuşması yaptı.

Program TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in Türk dilinin tarihsel ve kültürel önemine ilişkin yaptığı sunumla devam etti.

