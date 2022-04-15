Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

AA - Ali Çakmak - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Süleyman A. yönetimindeki 80 ACR 408 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 23. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek refüje çıktı.

Kazada sürücü Süleyman A. ile araçtaki 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

AA / Ali Çakmak - Güncel

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