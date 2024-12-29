Kahramanmaraş'ta Depremzedelerin İhtiyaçları İçin Yıkımlar Devam Ediyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat 2023 depreminde ağır hasar gören binaların yıkım işlemleri devam ederken, Yamaçtepe Mahallesi'ndeki Zümrüt Apartmanı kontrollü bir şekilde yıkıldı. Ekipler, molozları kamyonlarla enkaz döküm sahasına taşıyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar gören kent merkezindeki binaların yıkım işlemine ekiplerce devam ediliyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı Yamaçtepe Mahallesi'ndeki 10 katlı Zümrüt Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı.
Çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel