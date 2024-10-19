Kahramanmaraş'ta Depremzedeler İçin Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
Afşin ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor. Ekipler, İsa Alptekin Caddesi'nde bulunan 8 katlı Erdoğan Apartmanı'nın yıkımını gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Depremlerde hasar alan binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları kontrollü şekilde sürüyor.
Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı İsa Alptekin Caddesi'nde ki 8 katlı Erdoğan Apartmanı'nın yıkımı gerçekleştirildi.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.