Kahramanmaraş'ta Depremzedeler İçin Bina Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Depremzedeler İçin Bina Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Onikişubat ilçesindeki 12 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki 12 katlı bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Yıkılan binanın enkazı ise belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.???????

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
