Kahramanmaraş'ta Depremzedeler İçin Bina Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Onikişubat ilçesindeki 12 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkılıyor.
Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki 12 katlı bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.
Yıkılan binanın enkazı ise belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.
Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel