Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar alan 10 katlı iş merkezi kontrollü şekilde yıkıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören 10 katlı bir iş merkezi kontrollü olarak yıkıldı. Kent genelindeki yıkım çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alan 10 katlı iş merkezinin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
???????Kent genelinde afetin ardından hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Onikişubat ilçesinde depremde hasar alan Hayrullah Mahallesi'ndeki 10 katlı iş merkezinin etrafında ekiplerce önlem alındı.
Bina, iş makineleriyle yürütülen çalışmalar sonucu kontrollü şekilde yıkıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel