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Kahramanmaraş ve Malatya'da eğitime 6 Şubat arası

Kahramanmaraş ve Malatya'da eğitime 6 Şubat arası
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Kahramanmaraş ve Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında bir günlük eğitim arası verileceği açıklandı. Anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle 6 Şubat günü okullar kapalı olacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin 2. yıl dönümünde iki ilde eğitime ara verileceği açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME ARA

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

MALATYA'DA DA BİR GÜNLÜK ARA VERİLDİ

Öte yandan Malatya Valiliği de yapılacak anma ve etkinliklerle nedeniyle eğitime bir gün ara verileceğini duyurdu.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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